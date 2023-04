Гітарист гурту ABBA Лассе Велландер помер від раку у віці 70 років. Про це у соцмережах повідомили його родичі.

З невимовним сумом повідомляємо, що наш улюблений Лассе заснув вічним сном. Нещодавно він захворів, хвороба виявилася дисемінованим раком, і рано-вранці в Страсну п'ятницю він тихо пішов в оточенні своїх близьких.

Лассе Велландер почав грати на гітарі ще на початку 1960-х, зокрема у місцевих гуртах у своєму рідному місті Нура. Пізніше, коли у складі ансамблю Nature Велландер акомпанував у літньому турне виконавцю та композитору Теду Ердестаду, який записувався на студії ABBA Polar, він познайомився з Бьорном Ульвеусом та Бенні Андерссоном.

Його першими роботами з ABBA у жовтні 1974 року були Intermezzo No.1 та Crazy World. Незабаром Лассе Велландер став основним гітаристом ABBA і гастролював із ними у 1975, 1977, 1979 та 1980 роках.

Лассе Велландер

Він продовжував працювати з Ульвеусом та Андерссоном і пізніше, зокрема на альбомі Chess та у саундтреках до фільмів "Mamma Mia!".

Лассе брав участь у записах альбому Агнети Фельтськог Wrap Your Arms Around Me 1983 року і My Coloring Book 2004 року, а також в останньому альбомі ABBA Voyage 2021 року.