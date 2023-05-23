День морської піхоти сьогодні відзначають українські військові: як проходять заняття при Черкаському клубі юних моряків [ Редагувати ]
День морської піхоти сьогодні відзначають українські військові. Наші морпіхи протистоять російському агресору на східних рубежах України. А в тилу відточують навички юнацькі підрозділи морської піхоти. Як проходять заняття при Черкаському клубі юних моряків - бачив наш Станіслав Кухарчук.
Деяким з цих вправних вояків немає і 16-ти, але вони вже майстерно рухаються та володіють зброєю. Ці навички підлітки відточують на заняттях в юнацькому підрозділі морської піхоти при Черкаському клубі юних моряків. Його допоміг створити легендарний 503-ій батальйон ще п'ять років тому. І тут знайшлось місце не тільки хлопцям, а й дівчатам.
Ось так із посмішками та жартами тендітні представниці підрозділу долають усі труднощі навчання. У деяких дисциплінах вони і хлопцям дають фору, хоча умови в усіх однакові. Силові вправи, тактика, подолання перешкод і навіть повітряний бій.
За допомогою таких дронів юні морські піхотинці вчаться бомбардувати ворожі позиції та техніку. Все, що потрібно для навчання клубу надають військові. Хоча на початку вторгнення робота з дітьми могла взагалі зупинитись - майже весь викладацький склад та інструктори пішли фронт. Але вихованці самоорганізувались - і старші почали вчити менших.
Маркові вже 18. Цього року він закінчує навчання в клубі і вступатиме до військового ВИШу. Поки ж є час, він разом з однолітками вчить молодших вихованців майстерності морських піхотинців. Хлопець каже, інакше бути й не могло - це його обов'язок перед клубом і країною.
Марк, випускник Черкаського клубу юних моряків:
Тому що потрібно виховувати нове покоління, скажімо так, дітей, які будуть розумітись на військовій справі і давати їм відповідний фундамент і базу в нашому клубі. Тому що в майбутньому, коли вони стануть військовослужбовцями ЗСУ, НГУ вони могли більш якісно виконувати свої завдання.
А охочих пов'язати своє життя з військовою справою серед юних морпіхів чимало.
Дмитрові - 16. Уже четвертий рік він займається в клубі, та в підрозділ потрапив лише кілька місяців тому. Хлопець вже абсолютно по-військовому відповідає на питання, чому вирішив долучитись до лав морпіхів.
Дмитро Ярошинський, вихованець Черкаського клубу юних моряків:
Мені подобається купатись у воді і бігати зі зброєю, от морська піхота купається у воді і бігає зі зброєю. Це так би мовити символ активної фази війни… це "Джевелін" - штука, яка смачно палить російські танки і бронеавтомобілі.
Так, на конкретних прикладах випускник клубу Андрій проводить для новачків заняття з історії України. В цьому музеї клубу щонайменше сторічна історія боротьби українського народу за власну незалежність - від Холодноярського спротиву до теперішньої війни. 17-річна Анастасія під враженням. Дівчина родом із Вовчанська на Харківщині. Її родина два місяці була в окупації, а коли переїхали до Черкас, Настя одразу вирішила записатись у підрозділ юних морпіхів.
Анастасія Овчаренко, вихованиця Черкаського клубу юних моряків:
Коли окупанти заходили на нашу територію, наше населення не давало відсічі. Тому, навчившись тут тому, що нам дадуть, у майбутньому я буду знати, як реагувати.
Як займаються його вихованці Михайло Шитко спостерігав зі сторони. До вторгнення чоловік керував юнацьким підрозділом морпіхів, але з перших днів великої війни боронить країну і в клуб заїжджає нечасто. Його візит для дітей - справжня радість…
Михайло Шитко, заступник директора Черкаського клубу юних моряків:
Дуже багато людей кажуть, що в нас якась не така молодь, а вона дійсно дуже правильна і велика надія саме на них тому, що вони мене дійсно дуже здивували - своєю жагою до цієї справи і своїм патріотизмом, який в них не підробний.
Такий самий не підробний, як і бажання дітей привітати і подякувати морським піхотинцям за захист України і можливість займатись.
Ми, окремий юнацький навчальний підрозділ при 503 окремому батальйоні морської піхоти вітаємо - 503 окремий батальйон морської піхоти, 35 та 38 бригади морської піхоти та окремо Вадима Сухаревського та усіх морських піхотинців України з їх професійним святом Днем морського піхотинці. Слава Україні! Героям Слава! Бачиш! Стріляй!
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