День морської піхоти сьогодні відзначають українські військові. Наші морпіхи протистоять російському агресору на східних рубежах України. А в тилу відточують навички юнацькі підрозділи морської піхоти. Як проходять заняття при Черкаському клубі юних моряків - бачив наш Станіслав Кухарчук.

Деяким з цих вправних вояків немає і 16-ти, але вони вже майстерно рухаються та володіють зброєю. Ці навички підлітки відточують на заняттях в юнацькому підрозділі морської піхоти при Черкаському клубі юних моряків. Його допоміг створити легендарний 503-ій батальйон ще п'ять років тому. І тут знайшлось місце не тільки хлопцям, а й дівчатам.

Ось так із посмішками та жартами тендітні представниці підрозділу долають усі труднощі навчання. У деяких дисциплінах вони і хлопцям дають фору, хоча умови в усіх однакові. Силові вправи, тактика, подолання перешкод і навіть повітряний бій.

За допомогою таких дронів юні морські піхотинці вчаться бомбардувати ворожі позиції та техніку. Все, що потрібно для навчання клубу надають військові. Хоча на початку вторгнення робота з дітьми могла взагалі зупинитись - майже весь викладацький склад та інструктори пішли фронт. Але вихованці самоорганізувались - і старші почали вчити менших.

Маркові вже 18. Цього року він закінчує навчання в клубі і вступатиме до військового ВИШу. Поки ж є час, він разом з однолітками вчить молодших вихованців майстерності морських піхотинців. Хлопець каже, інакше бути й не могло - це його обов'язок перед клубом і країною.

Марк, випускник Черкаського клубу юних моряків:

Тому що потрібно виховувати нове покоління, скажімо так, дітей, які будуть розумітись на військовій справі і давати їм відповідний фундамент і базу в нашому клубі. Тому що в майбутньому, коли вони стануть військовослужбовцями ЗСУ, НГУ вони могли більш якісно виконувати свої завдання.

А охочих пов'язати своє життя з військовою справою серед юних морпіхів чимало.

Дмитрові - 16. Уже четвертий рік він займається в клубі, та в підрозділ потрапив лише кілька місяців тому. Хлопець вже абсолютно по-військовому відповідає на питання, чому вирішив долучитись до лав морпіхів.

Дмитро Ярошинський, вихованець Черкаського клубу юних моряків:

Мені подобається купатись у воді і бігати зі зброєю, от морська піхота купається у воді і бігає зі зброєю. Це так би мовити символ активної фази війни… це "Джевелін" - штука, яка смачно палить російські танки і бронеавтомобілі.

Так, на конкретних прикладах випускник клубу Андрій проводить для новачків заняття з історії України. В цьому музеї клубу щонайменше сторічна історія боротьби українського народу за власну незалежність - від Холодноярського спротиву до теперішньої війни. 17-річна Анастасія під враженням. Дівчина родом із Вовчанська на Харківщині. Її родина два місяці була в окупації, а коли переїхали до Черкас, Настя одразу вирішила записатись у підрозділ юних морпіхів.

Анастасія Овчаренко, вихованиця Черкаського клубу юних моряків:

Коли окупанти заходили на нашу територію, наше населення не давало відсічі. Тому, навчившись тут тому, що нам дадуть, у майбутньому я буду знати, як реагувати.

Як займаються його вихованці Михайло Шитко спостерігав зі сторони. До вторгнення чоловік керував юнацьким підрозділом морпіхів, але з перших днів великої війни боронить країну і в клуб заїжджає нечасто. Його візит для дітей - справжня радість…

Михайло Шитко, заступник директора Черкаського клубу юних моряків:

Дуже багато людей кажуть, що в нас якась не така молодь, а вона дійсно дуже правильна і велика надія саме на них тому, що вони мене дійсно дуже здивували - своєю жагою до цієї справи і своїм патріотизмом, який в них не підробний.

Такий самий не підробний, як і бажання дітей привітати і подякувати морським піхотинцям за захист України і можливість займатись.