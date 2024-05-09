Після звільненя Миколи Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства, його обов'язки певний час буде виконувати хтось з його заступників. А надалі, якщо будуть кращі гідні кандидати, фракція "Слуга народу" визначиться з кандидатами на посаду міністра.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів член парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

"Треба розуміти, що підозра зараз є, але у нас презумпція невинуватості в країні. Микола Сольський повів себе як командний гравець, він розуміє, що такі кейси, як потенційні корупційні зловживання можуть репутаційно вдарити по всій владі. Він написав заяву, цю заяву парламент задовільнив.

Що стосується потенційних претендентів. Скоріш за все, хтось з його заступників зараз обійме посаду виконувача обов'язків. А далі фракція, напевно, буде розглядати інші варіанти, якщо будуть кращі гідні кандидати. Наразі крім питання звільнень, ми не розглядали питання кадрових призначень. Ми маємо ще кілька тижнів на цей процес, щоб обговорити з урядом, обговорити з керівництвом держави. Після цього будемо визначатися. Поки виконувати обов'язки будуть заступники", - заявив Безгін.