Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який минулого місяця поступився своїм титулом Олександру Усику, у п'ятницю ввечері був виведений двома охоронцями після того, як напився у британському барі. Про це пише The Sun.

35-річний Тайсон, статки якого оцінюють у 300 млн фунтів стерлінгів, 7 червня тусив з друзями та фанатами у барі Nowhere (Моркам, Ланкс). І вочевидь не розрахував свої сили. Відвідувачі засняли, як двометровий здоровань ледве стоїть на ногах біля барної стійки.

Коли співробітники бару вирішили, що він був занадто п'яний, його м'яко переконали їхати у свій особняк вартістю 1,7 млн фунтів стерлінгів, де мешкає з дружиною Періс та сімома їхніми дітьми.

На кадрах, які злили в мережу видно, як Циганський король навколішках виліз з бару, а потім вдарився головою об ліхтарний стовп.

Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend 😅 pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7