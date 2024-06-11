У мережу злили відео, як п'яний Тайсон Ф'юрі виповзає з бару [ Редагувати ]
Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який минулого місяця поступився своїм титулом Олександру Усику, у п'ятницю ввечері був виведений двома охоронцями після того, як напився у британському барі. Про це пише The Sun.
35-річний Тайсон, статки якого оцінюють у 300 млн фунтів стерлінгів, 7 червня тусив з друзями та фанатами у барі Nowhere (Моркам, Ланкс). І вочевидь не розрахував свої сили. Відвідувачі засняли, як двометровий здоровань ледве стоїть на ногах біля барної стійки.
Коли співробітники бару вирішили, що він був занадто п'яний, його м'яко переконали їхати у свій особняк вартістю 1,7 млн фунтів стерлінгів, де мешкає з дружиною Періс та сімома їхніми дітьми.
На кадрах, які злили в мережу видно, як Циганський король навколішках виліз з бару, а потім вдарився головою об ліхтарний стовп.
Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend 😅 pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7— Happy Punch (@HappyPunch) June 11, 2024
Джерела в оточенні Ф'юрі повідомили, що боєць не пив більше року і випив надто багато. Деякі фанати пожартували, що Ф'юрі, схоже, досі шокований нокдауном у дев'ятому раунді та поразкою від Усика.
Нагадаємо, Олександр Усик та Тайсон Ф'юр запланували 21 грудня провести матч-реванш. Боксери знову зустрінуться у саудівському Ер-Ріяді, де проходив перший поєдинок.
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