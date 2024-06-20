Іноземний бізнес зацікавлений відбудовувати Україну. Такі заяви пролунали на третьому Форумі з відбудови у Києві. Організувала захід Польська агенція інвестицій і торгівлі, що об'єднує три тисячі польських підприємств та організацій. Учасники наголошують: хочуть дати сигнал всьому європейському бізнесу та долучити якомога більше компаній до відновлення.

Які суми потрібні на друге життя для зруйнованих росією будинків, шкіл і лікарень? І хто вже, не чекаючи кінця війни, допомагає нам? Про це у наступному сюжеті.

У квітні 2022 цей почорнілий будинок уособлював і жах окупації міста Тростянця на Сумщині, і незламність його жителів. Нині він із новими вікнами та балконами, сюди готуються повертатися мешканці.

Юрій Смирнов, мешканець пошкодженого будинку:

Тут одна коробка залишилась, виходить, що новострій. Перегородки готові, каналізація готова.

Тростянець відновлюють у рамках пілотного держпроєкту комплексної відбудови міст. Кошти європейців, тож і стандарти високі: серед пріоритетів - енергоефективність, інклюзивність і безпека.

Юрій Бова, міський голова Тростянця:

Взагалі будинок 21 століття. Дуже ощадливий для мешканців, які будуть там жити. І це було б дуже великою справедливістю. Люди, які втратили все своє майно, все, що вони наживали, отримали потім будинок, який потребує невеличких коштів.

А це Тростянецька лікарня. Свіжий ремонт, сучасне обладнання, новеньке пологове відділення - таким медзаклад був до великої війни.

Та російські окупанти перетворили його на руїни.

Ольга Салєєва, працівниця лікарні:

Тут було все в жахливому стані, по всій лікарні все було вибито, загалом 68 чи 66 снарядів попало в лікарню.

Ремонтувати медзаклад почали одразу. Як наслідок - у перші тижні після деокупації лікарі розпочали прийом пацієнтів. За місяць відкрилося пологове, ще за рік - модульна поліклініка.

Аби відновити все, що зруйнували росіяни в Україні за час великої війни - потрібно близько п'ятисот мільярдів доларів. Таку суму озвучили ще у лютому у Світовому банку. Міжнародні партнери вже допомагають нам у цьому питанні.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції ТОТ України:

Нам треба розміщати евакуйоване населення. Ми маємо багато гуртожитків, які, на жаль, потребують ремонту. Як, до прикладу, в Харкові розпочати відбудову отаких от декількох принаймні гуртожитків. Якщо це навіть буде 5 тисяч людей, які будуть заселені у ці відбудовні цьогоріч гуртожитки, це уже буде великий результат.

Це Миколаївщина. У Шевченківській громаді відновлюють ліцей. 2 роки тому ворожі снаряди зруйнували дах навчального закладу, побили вікна, пошкодили перекриття. Ось такий вигляд має нині кабінет біології.

Антоніна Шкуренкова, вчителька:

Тут був приліт і була зруйнована стеля, завдяки фондам її відновлено, встановлено новий дах, але на цей момент наша школа потребує допомоги, тому що нам необхідно ще зробити ремонт.

Тут уже замінили вікна та двері, полагодили покрівлю. Але проводити навчання в будівлі наразі неможливо.

Олег Пилипенко, голова Шевченківської ОТГ:

Оскільки всередині класних кімнат і обідній залі, харчоблоці, спортзалі ремонтні роботи будуть йти мінімум рік, тому було вирішено взяти участь у такому проєкті. Це програма Ганни Новосад - модульна школа. Вона буде споруджена поруч, і діти зможуть з першого вересня навчатися.

Польща - серед найактивніших помічників України у питаннях відбудови, наголошують учасники Форуму відбудови України, що напередодні відбувся у Києві. Держава-сусідка, як ніхто інший, розуміє наші потреби та як саме необхідно підтримати.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції ТОТ України:

Вони наші сусіди, і вони добре розуміють, як саме треба співпрацювати з нашим локальним бізнесом, з нашими місцевими, наприклад, будівельними компаніями, аби мати якомога більше ефекту. Тому Польща є серед тих пріоритетних держав у відбудові нашої країни, які будуть це робити відразу після перемоги.

Утім і українці, і польські партнери не чекають на завершення війни, а діють уже. Зокрема, один із державних банків країни-сусідки готовий напряму фінансувати малий і середній бізнес в Україні та допомогти підприємцям із кредитами.

Войцех Тарасюк, перший заступник голови правління державного банку (Польща):

Якщо йдеться про об'єми, то це є зараз 150 мільйонів євро. Найважливіше для України - підтримка малого бізнесу. І ми маємо свій досвід з Польщі. Середній бізнес - це основний фактор розвитку. У нас 80% приходить з того малого бізнесу.

Повноцінне відновлення України - це ланцюг невеличких поступових кроків, які ми робимо спільно з міжнародними, зокрема, польськими партнерами. На цьому наголошують учасники Форуму. Головне, над чим зараз працюють українські чиновники - адаптація законодавства до міжнародних стандартів. Це полегшить алгоритм співпраці України з іноземними колегами.