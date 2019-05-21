22 мая православная церковь почитает святого Николая и отмечает праздник Николая Чудотворца. Каковы традиции праздника, что можно и нельзя делать в этот день?

Святого Николая почитают дважды в году, 19 декабря - День святого Николая, а 22 мая - Николая Летнего. У весеннего праздника есть много названий: Николай Чудотворец, Николай Угодник, Никола Летний, Никола Вешний, Никола с теплом, Травный день. Святой Николай очень почитаем среди православных христиан, он помогает странникам, морякам и путешественникам, защищает и опекает детей.

Что можно делать на Николая Чудотворца

Сходите в церковь и помолитесь святому, искренне попросите его о благополучии или здоровье. Наши предки верили, что Николай Чудотворец слышит все просьбы и передает их, потому что находится ближе всех к Господу.

Как ни удивительно, но в этот день нет запрета на труд, наоборот, он даже приветствуется. С самого утра хозяйки занимаются генеральной уборкой и наводят чистоту, а все потому, что святой Николай не любит беспорядка.

Если у вас имеются долги, нужно постараться отдать их до этого праздника, иначе весь год будете испытывать финансовые трудности.

Если вы собираетесь в скором времени играть свадьбу, то обязательно сходите в церковь и попросите помощи и защиты у святого, так как Николай Чудотворец покровительствует влюбленным.

Чтобы сохранить красоту и здоровье, нужно умыться утренней росой и походить по траве босиком.

В этот день незамужние девушки гадают на суженого и просят Николая Угодника послать им хорошего мужа и счастливую судьбу.

Что нельзя делать в праздник

В это день ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе на долгих 7 лет в вашей семье поселится бедность.

На святого Николая нельзя стричься, наши предки верили, что в этот день даже запрещено брать в руки ножницы.

Приметы на Николая Чудотворца 22 мая

Если на Николая Угодника идет дождь, то будет богатый урожай.

Чтобы уважить святого и заручиться его поддержкой, в этот день нужно обязательно надеть новую одежду.

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