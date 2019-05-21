Николая Чудотворца 22 мая: что можно делать [ Редактировать ]
22 мая православная церковь почитает святого Николая и отмечает праздник Николая Чудотворца. Каковы традиции праздника, что можно и нельзя делать в этот день?
Святого Николая почитают дважды в году, 19 декабря - День святого Николая, а 22 мая - Николая Летнего. У весеннего праздника есть много названий: Николай Чудотворец, Николай Угодник, Никола Летний, Никола Вешний, Никола с теплом, Травный день. Святой Николай очень почитаем среди православных христиан, он помогает странникам, морякам и путешественникам, защищает и опекает детей.
Что можно делать на Николая Чудотворца
- Сходите в церковь и помолитесь святому, искренне попросите его о благополучии или здоровье. Наши предки верили, что Николай Чудотворец слышит все просьбы и передает их, потому что находится ближе всех к Господу.
- Как ни удивительно, но в этот день нет запрета на труд, наоборот, он даже приветствуется. С самого утра хозяйки занимаются генеральной уборкой и наводят чистоту, а все потому, что святой Николай не любит беспорядка.
- Если у вас имеются долги, нужно постараться отдать их до этого праздника, иначе весь год будете испытывать финансовые трудности.
- Если вы собираетесь в скором времени играть свадьбу, то обязательно сходите в церковь и попросите помощи и защиты у святого, так как Николай Чудотворец покровительствует влюбленным.
Чтобы сохранить красоту и здоровье, нужно умыться утренней росой и походить по траве босиком.
В этот день незамужние девушки гадают на суженого и просят Николая Угодника послать им хорошего мужа и счастливую судьбу.
Что нельзя делать в праздник
- В это день ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе на долгих 7 лет в вашей семье поселится бедность.
- На святого Николая нельзя стричься, наши предки верили, что в этот день даже запрещено брать в руки ножницы.
Приметы на Николая Чудотворца 22 мая
- Если на Николая Угодника идет дождь, то будет богатый урожай.
- Чтобы уважить святого и заручиться его поддержкой, в этот день нужно обязательно надеть новую одежду.
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