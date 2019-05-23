В Украине на воду спустили самое большое судно (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 23 мая, в Николаеве спустили на воду первое 140-метровое судно-перегружатель Nibulon Max. Об этом сообщает пресс-служба компании "Нибулон".
Это первое судно с такими размерами, которое строится на заводе, и самое большое судно за последние 25 лет независимости Украины. Строительство осуществляется при финансовой поддержке Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка, - говорится в сообщении.
Данное судно позволит повысить годовые объемы перевалки грузов флотом на 2-3 млн тонн/год и увеличить объемы перевалки грузов непосредственно флотом компании до 4-5 млн тонн/год.
Nibulon Max оборудован двумя крановыми частями производительностью 18 тыс. тонн/сутки и двумя грузовыми трюмами грузоподъемностью 10 тысяч тонн. Грузовые трюмы, снабженные люковыми закрытиями, предназначены для перевозки зерновых навалочных и генеральных грузов.
Для обслуживания грузовых трюмов, а также проведения погрузочно-разгрузочных работ, в условиях порта и на открытом рейде в море на судне размещаются два полноповоротных грузовых крана, которые позволят полностью нагружать и разгружать суда типа Panamax.
Автономность этого судна по запасам топлива и пресной воды составляет около 90 суток. Для его строительства использовали около 5 тысяч тонн металлопроката и 150 км кабельной продукции, а суммарный вес материалов для изоляции корпуса судна составляет 64 тонны.
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