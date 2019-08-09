9 августа станет удачным для многих знаков зодиака. В этот день стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения, передает 1001goroskop.

ОВЕН

9 августа интересы и планы Овна в течение дня не раз будут решительным образом меняться. Весь день его будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет затруднительно.

ТЕЛЕЦ

Телец рискует в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны он объявлять не собирается. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы будут возникать в душе Тельца неоднократно. Поэтому вероятны конфликты и ссоры.

БЛИЗНЕЦЫ

9 августа Близнецы способны легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Близнецов с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Близнецы и сами перестанут понимать, что больше их привлекает и куда их тянет.

РАК

Рак рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самому Раку предмет его увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет! Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Рак упустит что-то действительно важное.

ЛЕВ

Льву может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ним. Ну, а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Льва такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом он будет делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное - не переусердствовать, так как не всегда быть в центре - хорошо. Читайте также Гороскоп на август: астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждут перемены

ДЕВА

9 августа Дева рискует с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самой Деве вполне может казаться, что она просто проявляет полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Дева не хочет излишне накалять обстановку, ей не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

ВЕСЫ

Пропустить через 15 9 августа если уж Весам придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли завтра в голову Весов будут приходить чаще обычного, а значит, и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Весам лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор.

СКОРПИОН

Скорпиону 9 августа логичным покажется правило: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: "Все хорошо в меру".

СТРЕЛЕЦ

У Стрельца может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Стрельца недостает, то не стоит и пытаться.

КОЗЕРОГ

Жизнь заставит Козерога побороться с обстоятельствами! Несмотря на то, что сам Козерог не будет настроен на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать его энергичного участия. Кто-то из его окружения может незаметно втянуть Козерога в затяжной спор или (еще хуже) запрячь его в решение какой-то ненужной Козерогу задачи.

ВОДОЛЕЙ

У Водолея есть возможность узнать что-то необычное и интересное! В этот день его жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие - не придавать большого значения досадным пустякам. РЫБЫ Рыбы будут испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Рыбы и будут стремиться.

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