Авиакатастрофа в Иране: в сети появилось видео с черным ящиком [ Редактировать ]
В сети появилось видео с черным ящиком украинского самолета МАУ. Видео распространил иранский телеканал IRNN.
Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что данные бортовых самописцев будет трудно получить из-за повреждений.
New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng— BBC Monitoring (@BBCMonitoring) 10 января 2020 г.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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