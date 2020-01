Журналист New York Times Кристиан Триберт опубликовал в популярной социальной сети видео, на котором, возможно, зафиксирован пуск ракеты иранской системой ПВО.

По мнению журналиста, ему удалось определить место пуска на видео: оно находится в районе к северо-востоку от Паранда, пригорода Тегерана, где, предположительно, иранская ракета попала в украинский лайнер.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y