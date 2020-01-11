Авиакатастрофа в Иране: появилось видео запуска ракеты в самолет [ Редактировать ]
Журналист New York Times Кристиан Триберт опубликовал в популярной социальной сети видео, на котором, возможно, зафиксирован пуск ракеты иранской системой ПВО.
По мнению журналиста, ему удалось определить место пуска на видео: оно находится в районе к северо-востоку от Паранда, пригорода Тегерана, где, предположительно, иранская ракета попала в украинский лайнер.
NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y— Christiaan Triebert (@trbrtc) 11 января 2020 г.
Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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