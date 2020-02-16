Тина Кароль взволновала "жарким" фото [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно взбудоражила фанатов новым фото, поразила их вновь. В этот раз артистка удивила поклонников своим новым образом в Instagram.
Тина позирует в откровенном платье черного цвета на тоненьких бретелях. Свой образ она дополнила нежным мейком и светлой помадой на губах. Такой цвет помады не свойственен звезде, поскольку все привыкли видеть звезду с яркой красной помадой.
"Тинааа вы такая красивая! Вчера как-то особенно", "Ну такая же прекрасная", "Пуся почему такая хорошая", "Самая самая лучшая", "Бозее, какая милашка", "Нежнее всех нежностей, красивааая", "Моя самая большая вселенная", - восхищались в сети.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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