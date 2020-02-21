Территория Китая, за исключением провинции Хубэй, будет освобождена от коронавируса до конца февраля. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы РФ Иваном Мельниковым. Об этом сообщает "РБК Украина" с сылкой на росСМИ.

"В других регионах, за исключением Хубэя, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии - в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию", - заявил посол.

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По его словам, смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, а по всей стране - 0,55%.

Напомним, что в четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные из китайского Уханя. Прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе проходила массовая акция протеста. Протестующим в Новых Санжарах грозит 8 лет лишения свободы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

Ранее мы писали о том, что смертельный коронавирус "проник" уже в 26 стран.

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