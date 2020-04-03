В пятницу, 3 апреля, Министерство здравоохранения Латвии подтвердило первую смерть от коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении латвийского Минздрава в Facebook.

Сообщается, что первый смертельный случай был зафиксирован в больнице Риге. Скончалась 99-летняя женщина, которая имела ряд других хронических заболеваний.

"Министерство здравоохранения подтверждает, что первый пациент с диагнозом COVID-19 скончался сегодня в Латвии. Причиной смерти пациента стала не инфекция COVID-19, а другие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 3 апреля в Латвии официально подтверждено 493 случая коронавируса.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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