В Латвии зафиксировали первую смерть от коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 3 апреля, Министерство здравоохранения Латвии подтвердило первую смерть от коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении латвийского Минздрава в Facebook.
Сообщается, что первый смертельный случай был зафиксирован в больнице Риге. Скончалась 99-летняя женщина, которая имела ряд других хронических заболеваний.
"Министерство здравоохранения подтверждает, что первый пациент с диагнозом COVID-19 скончался сегодня в Латвии. Причиной смерти пациента стала не инфекция COVID-19, а другие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 3 апреля в Латвии официально подтверждено 493 случая коронавируса.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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