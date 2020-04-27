Магазин Farfetch начал продавать медицинские маски по 500 долларов за штуку.

Об этом пишет "Корреспондент".

По их словам, защитные средства одного из брендов продавались на сайте от 500 долларов, при том, что другие интернет-магазины выставили цену до 85 долларов.

Отмечается, что такая заоблачная цена вызвала огромное негодование среди покупателей, которые в разгар пандемии коронавируса искали средства защиты.

Известно, что скандальный магазин удалил товары из сайта, но люди успели сделать скриншоты дорогих масок.

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