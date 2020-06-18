День отца в Украине: когда празднуют [ Редактировать ]
День отца ежегодно отмечают во многих странах. Впервые этот праздник отметили в США в 1910 году.
Он появился благодаря Соноре Смарт (Додд) из города Спокан, штат Вашингтон. В 1909 году она после церковной службы в честь Дня матери подумала: а почему нет праздника в честь отцов? К слову, ее отец после смерти супруги сам воспитывал шестерых детей.
Американка обратилась к мэру своего города с предложением учредить соответствующий праздник. Уже в следующем году его впервые отметили, а статус национального праздник получил только в 1966 году.
Спустя некоторое время традиция праздновать День отца распространилась по миру.
В третье воскресенье июня День отца отмечают в таких странах: Аргентина, Великобритания, Канада, Индия, Мексика, Нидерланды, Словакия, Турция, Швейцария, Япония и Южная Африка.
В Украине этот праздник стали отмечать совсем недавно. В 2019 году Кабинет министров одобрил проект указа президента, назначив празднование Дня отца ежегодно в третье воскресенье июня.
В указе отмечается, что такое решение будет содействовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества, а также повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.
В 2020 году День отца в Украине будут праздновать 21 июня.
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