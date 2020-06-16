В одном из фитнес-центров Калифорнии создали условия для безопасности каждого посетителя, поставив индивидуальные ячейки.

Об этом пишет KTLA5.

По их словам, каждый спортсмен может стать в кубообразный "изолятор", который обмотали пленкой.

Отмечается, что теперь там стало вдвое меньше места для занятий посетителей, но при этом риск заразиться коронавирусом уменьшается.

Ранее мы писали, что открытие спортзалов в Украине перенесли на летний период. Фитнес-центры будут работать в ограниченном режиме.