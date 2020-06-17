В Украине учредили День таможенника/ Фото: 24tv.ua

Кабинет министров Украины утвердил указ президента Владимира Зеленского об учреждении нового праздника – Дня таможенника, который будет ежегодно отмечаться 25 июня.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 17 июня.

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"Предполагается учреждение ежегодного празднования Дня таможенника Украины 25 июня - в день принятия Верховной Радой Украины в 1991 году закона "О таможенном деле в Украине", - сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял ряд кадровых решений.

Также мы писали о том, что в Раде забраковали программу Кабмина.