Кабмин учредил новый праздник [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины утвердил указ президента Владимира Зеленского об учреждении нового праздника – Дня таможенника, который будет ежегодно отмечаться 25 июня.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 17 июня.
"Предполагается учреждение ежегодного празднования Дня таможенника Украины 25 июня - в день принятия Верховной Радой Украины в 1991 году закона "О таможенном деле в Украине", - сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Ранее сообщалось, что Кабмин принял ряд кадровых решений.
Также мы писали о том, что в Раде забраковали программу Кабмина.
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