Меркель призвала Лукашенко "поговорить с народом" [ Редактировать ]
Германия призывает президента Беларуси Александра Лукашенко начать диалог с народом без вмешательства извне. Выступая в Бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что Берлин не признает Лукашенко как главу государства.
Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно - ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции.
Меркель подтвердила, что скоро встретится со Светланой Тихановской, которую оппозиция считает победителем президентских выборов в Беларуси. И заявила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на акции протеста в Минске.
Напомним, что утром 23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Вместе с тем его не признали законным президентом Беларуси ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Германия, Украина, Польша, Чехия, Словакия, Литва, Эстония, Норвегия, Нидерланды и Дания.
Кремль считает непризнание Лукашенко вмешательством в дела Беларуси.
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