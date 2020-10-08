Ракету Falcon на фоне Солнца показали на видео [ Редактировать ]
В США фотограф Тревор Малманн смог запечатлеть редкие кадры. Он заснял, как ракета Falcon 9 компании Илона Маска взлетает на фоне встающего Солнца. Соответствующие фото были опубликованы в Twitter и YouTube.
Запуск состоялся 6 октября на мысе Канаверал в штате Флорида. Компания SpaceX запустила на орбиту очередную партию спутников Starlink.
Спутники были доставлены на расчетную орбиту, маршевая ступень Falcon 9 в четвертый раз села на плавучую платформу в океане.
Ранее мы писали, что SpaceX анонсировали новый запуск миссии Starlink. Ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой ранее уже дважды использовалась в 2020 году, доставит на орбиту Земли очередные 60 интернет-спутников системы Starlink.
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