Какой популярный напиток защитит от рака печени [ Редактировать ]
Чрезмерное потребление этого напитка может ускорять сердцебиение, увеличивать артериальное давление и даже вызывать запоры. Однако, несмотря на это, он обладает множеством полезных свойств. Речь идет о кофе, пишет wworld.com.ua.
Последние исследования показали, что кофе может помочь уменьшить риск рака печени, который является шестым по распространенности видом рака в мире.
Анализ, опубликованный в журнале BMJ Open, показал, что люди, которые употребляют кофе (как с кофеином, так и без него), реже болели гепатоцеллюлярным раком, распространенной формой рака печени.
Для этого анализа использовались данные 26 исследований, в которых в общей сложности приняли участие более 2 млн человек. В конце концов, ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе уменьшает риск как цирроза, так и рака печени.
Причем, чем больше кофе вы пьете, тем сильнее проявляются его полезные эффекты. Если одна чашка кофе в день снижала вероятность развития этих болезней на 20%, то употребление двух чашек кофе уже было связано со снижением вероятности возникновения цирроза и рака на 35%. Пять чашек кофе сокращали риск на 50%.
Кофе содержит антиоксиданты, а также обладает противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Считается, что эти факторы играют решающую роль в снижении уровня заболеваний печени и рака печени у любителей кофе.
Однако, хотя ученые и обнаружили, что 5 чашек кофе в день помогают снизить риск рака печени вполовину, это не значит, что всем нужно начать пить его в таких количествах. Необходимо учитывать как плюсы, так и минусы этого напитка, прежде, чем вносить какие-либо изменения в свой рацион. Большинству людей лучше не превышать норму в 2-3 чашки в день.
Ранее мы писали о том, сколько чашек кофе можно пить в день. Также сообщалось, в какое время лучше всего пить кофе.
по теме
Какой продукт снижает рис развития рака
Ученые обнаружили, что некоторые продукты при регулярном употреблении особенно эффективно помогают его предотвратить
Какой продукт разрушает "плохой" холестерин и очищает организм
Этот популярный продукт следует обязательно включить в свой рацион
В какое время лучше всего пить кофе
Эксперты определили лучшее время для употребления популярного напитка
Диетологи рассказали о полезной альтернативе молоку
Коровье молоко подходит не всем
Какое масло уничтожает бактерии и способствует похудению
Эксперты назвали 7 главных преимуществ этого суперпродукта