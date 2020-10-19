Чрезмерное потребление этого напитка может ускорять сердцебиение, увеличивать артериальное давление и даже вызывать запоры. Однако, несмотря на это, он обладает множеством полезных свойств. Речь идет о кофе, пишет wworld.com.ua.

Последние исследования показали, что кофе может помочь уменьшить риск рака печени, который является шестым по распространенности видом рака в мире.

Анализ, опубликованный в журнале BMJ Open, показал, что люди, которые употребляют кофе (как с кофеином, так и без него), реже болели гепатоцеллюлярным раком, распространенной формой рака печени.

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Для этого анализа использовались данные 26 исследований, в которых в общей сложности приняли участие более 2 млн человек. В конце концов, ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе уменьшает риск как цирроза, так и рака печени.

Причем, чем больше кофе вы пьете, тем сильнее проявляются его полезные эффекты. Если одна чашка кофе в день снижала вероятность развития этих болезней на 20%, то употребление двух чашек кофе уже было связано со снижением вероятности возникновения цирроза и рака на 35%. Пять чашек кофе сокращали риск на 50%.

Кофе содержит антиоксиданты, а также обладает противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Считается, что эти факторы играют решающую роль в снижении уровня заболеваний печени и рака печени у любителей кофе.

Однако, хотя ученые и обнаружили, что 5 чашек кофе в день помогают снизить риск рака печени вполовину, это не значит, что всем нужно начать пить его в таких количествах. Необходимо учитывать как плюсы, так и минусы этого напитка, прежде, чем вносить какие-либо изменения в свой рацион. Большинству людей лучше не превышать норму в 2-3 чашки в день.

Ранее мы писали о том, сколько чашек кофе можно пить в день. Также сообщалось, в какое время лучше всего пить кофе.