В Ривне отказались вводить карантин выходного дня [ Редактировать ]
В Ривне не будут вводить карантин выходного дня в ближайшую субботу и воскресенье.
Такое решение приняли 16 ноября члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает "7 дней".
Руководитель пресс-службы Ривненского городского совета Николай Прокопчук, заявил, что решение об отмене карантина выходного дня было принято единогласно всеми членами комиссии.
В дальнейшем вопрос о введении карантина выходного дня будет решать избранный 22 ноября мэр.
Также сообщается, что перед принятием этого решения возле помещения городского совета прошла акция протеста предпринимателей против введения карантина выходного дня. В ней приняли участие более 100 человек.
Ранее сообщалось, что еще один город отказался вводить карантин выходного дня.
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