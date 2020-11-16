В Ривне не будут вводить карантин выходного дня в ближайшую субботу и воскресенье.

Такое решение приняли 16 ноября члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает "7 дней".

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Руководитель пресс-службы Ривненского городского совета Николай Прокопчук, заявил, что решение об отмене карантина выходного дня было принято единогласно всеми членами комиссии.

В дальнейшем вопрос о введении карантина выходного дня будет решать избранный 22 ноября мэр.

Также сообщается, что перед принятием этого решения возле помещения городского совета прошла акция протеста предпринимателей против введения карантина выходного дня. В ней приняли участие более 100 человек.

Ранее сообщалось, что еще один город отказался вводить карантин выходного дня.