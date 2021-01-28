В днепровском парке имени Лазаря Глобы случился потоп, в результате которого на затопленные дорожки для пешеходов выплыли утки. Об этом сообщает dp.vgorode.ua

Работники коммунальных служб, вызванные на место аварии, сразу стали работать над откачкой лишней воды из озера. При этом, заместитель градоначальника Днепра по вопросам ЖКХ заявил, что в 2021 году будет проведена тотальная реконструкция парка.

Отмечается, что озерная дренажная система к 2021 году сильно устарела, поэтому не может сдерживать натиск ливневых вод. Известно, что перед реконструкцией озеро будет осушено, там проведут чистку и заменят многострадальную дренажную систему.

Читайте также, в Запорожской области в селе Кирилловке стихия затопила десятки баз отдыха. Дорога на остров Бирючий также ушла под воду.

Кроме того, ливень в Киеве затопил улицы и заблокировал движение. Проезжая часть затоплена или подтоплена на улицах Осенней, Приорской, Автозаводской, Уманской, Искровской и Филиппа Козицкого.

Ранее мы писали, что несмотря на новую систему шлюзов Венецию снова затопило. Защитные дамбы не успели отрегулировать - их активируют за двое суток до прогнозируемого ухудшения погоды

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.