Пандемія коронавірусу: у Євросоюсі розпочались "паспортні перегони" [ Редактировать ]
А в Європі взялися за розроблення паспортів вакцинації проти коронавірусу. У Данії документ хочуть презентувати вже до кінця місяця, а у Швеції обіцяють його показати громадянам не раніше літа. Працюють над цим і у Великій Британії. Які варіанти пропонують - розкаже Олена Абрамович.
Жодних зайвих особистих даних, тільки фото та інформація про щеплення від коронавірусу. Таким бачать паспорт вакцинації британські розробники. Перший варіант на замовлення уряду уже створили спільно компанія з біометричних даних Iproov та з цифрової безпеки - Mvine. Та подали на розгляд британського міністерства охорони здоров'я.
Ендрю Бад, засновник компанії IProov:
Завдання, яке ми поставили перед собою як команда - це розробити довідку про вакцинацію, яка матиме лише два компоненти. Перше - чи була ця особа вакцинована. Друге - яка ця людина на вигляд. Знати ім'я, прізвище, адресу, вік чи номер страхування - не потрібно. Верифікація має відбуватися за обличчям.
Погодились щодо необхідності створення паспортів вакцинації і в Євросоюзі. У Брюсселі вирішили, що вони мають бути уніфіковані для всіх країн-членів. І чимало держав уже взялися за розробку.
Так, Швеція цього тижня оголосила, що очікує мати такі паспорти у користуванні уже до початку літа.
Андерс Ігеман, шведський міністр з питань діджиталізації:
Коли Швеція і країни довкола нас почнуть виходити з карантину, довідки про вакцинацію, ймовірно, будуть потрібні для поїздок і, можливо, для участі в інших заходах.
Амбітніші плани у Данії. Там перший варіант паспорта вакцинації обіцяють представити публіці уже до кінця лютого. А користування ним прогнозують теж до початку літа.
Мортен Бодсков, міністр фінансів Данії:
Зараз ми робимо перші кроки, щоб уже до кінця лютого ви змогли побачити дані про вашу вакцинацію на онлайн-платформі sundhed.dk. А за три-чотири місяці цифровий коронапаспорт буде готовий до використання для таких речей, як приміром, ділові поїздки.
В Естонії розроблення цифрової довідки з інформацією про імунітет або вакцинацію розпочали ще на початку жовтня. І вже з 1 лютого звільняють вакцинованих чи тих, хто перехворів на коронавірус, від тестів та самоізоляції після подорожей. В Угорщині теж уже кілька тижнів поспіль діє така ж система.
А ще там планують скасувати комендантську годину для власників пластикових ковід-карток. І такі ідеї мають чимало країн.
Все це відбувається у той час, коли в Єврокомісії наполягли зараз не може бути й мови про привілеї під час подорожей для вакцинованих. Мовляв, поки що довідки про вакцинацію можуть стати зеленим світлом лише для тих, хто мусить кудись їхати з медичних причин.
І лише коли вакцини стануть загальнодоступними - для всіх решти. Та, схоже, літа для запуску ковід-паспортів дочекаються не всі.
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