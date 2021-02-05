Курс на зміцнення. Котрий день поспіль в обмінниках сильнішає гривня. Сьогодні за долар просили вже 27 гривень 88 копійок. Чи подешевшає пальне та імпортні товари? І як новини сприйняли економісти? Їхні прогнози чув Олександр Васильченко.

Мінус 11 копійок за добу. Курс долара падає вже котрий день поспіль. На початку року за зелений просили майже 28 із половиною гривень. Сьогодні ж в обмінниках цифри для пересічного українця набагато привабливіші - 27,88. Економіка страждає через карантин, та й прогнози поки що невтішні.

Тож чому зміцнюється наша гривня? Економісти кажуть - надто радіти не варто. Просто уряд активно продає іноземцям державні цінні папери. Ті, аби купити їх, збувають валюту. Тож долара в країні забагато. От і курс зеленого не встояв.

Олег Пендзин, економіст:

Продають свої долари, купляють гривню і цю гривню вкладають в українські державні облігації гривневі. Тобто, власне ось цей обсяг доларів який продається на ринку для того, щоб зробити необхідний пул для закупівлі держоблігацій він як раз і тисне на той валютний ринок який сьогодні укріпився.

Доклали руку до зміцнення гривні й експортери. На міжнародних ринках неабиякі ціни на наші товари.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Це стосується як руди і металів, так і продуктів сільського господарства. Ціни зашкалюють, як результат більше експортної виручки може заходити в країну.

Тож принаймні до літа курс нашої валюти буде зміцнюватися, прогнозують фахівці.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Гривня може укріпитися, якщо Нацбанк не буде стримувати цього укріплення, приблизно там до 27 дуже легко. Друге півріччя буде дуже складним для гривні. Там будуть фактори, і у другому півріччі ми чекаємо, що гривня повертатиметься до відмітки 28.

Цього року Україна має повернути Міжнародному валютному фонду понад півтора мільярда доларів. А в бюджеті поки що величезна діра. І без нових запозичень покрити видатки на зарплати та пенсії вдасться навряд чи. Усе це тиснутиме на курс. Тож гривня, ймовірно, невдовзі знову покотиться донизу. А отже, ані суттєвого подешевшання пального, ані імпортних товарів чекати не варто.

Олег Пендзин, економіст:

Я думаю, що в найближчий час ми побачимо повертання гривні до тих цифр, які були власне півтора, два тижні тому.

А ЗМІ опублікували прогнози Мінфіну на найближчі чотири роки. За оптимістичним сценарієм, курс долара поступово зросте до 29 гривень. А от якщо ситуація в економіці загостриться, може підскочити й майже до 30.