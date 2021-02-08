Через температурні коливання в Черкасах пішохідні зони перетворились на справжню ковзанку, яку сьогодні зранку ще й рясно присипало снігом. Травмпункти в місцевих лікарнях працюють як конвеєр. Щодня медики приймають десятки травмованих, а тротуари до пуття так ніхто й не прибирає.

Пані Віра від шостої ранку не випускає мітли з рук - у Черкасах знову засніжило. Перед музичною школою, де вона працює, завжди людно - тому тротуар має бути добре розчищений. Радіє, що ще минулого тижня встигла кригу на асфальті відбити.

Віра Гаркава, двірниця музичної школи:

Ми посипали сіллю, а потом оббивала киркою все, що примерзло - це так треба. Сказали, що півтора метри доріжки мають бути ідеально чисті для проходу.

Та такі ідеально чисті тротуари для цьогорічних Черкас радше виняток з правил. Навіть у центрі міста вони більше нагадують екстремальну ковзанку, аніж пішохідну зону. Після відлиги неприбраний сніг замерз - і утворилася суцільна крижана кірка.

Людмила Чаплинська, жителька Черкас:

Ох і тротуари - йду і вся мокра вже. Слизько, знизу - лід, а тут - сніг, і ковзаюсь - під'їжджаю.

До роботи Ярослав сьогодні так і не дійшов. З подвійним переломом його привезли до травмпункту Черкаської міської лікарні швидкої допомоги. Чоловік розповідає: йшов обережно, але не втримався на переметі.

Ярослав Ємець, пацієнт лікарні:

Мало ж чистять, після машин великі колії залишаються - особливо у дворах.

Нині приймальне відділення лікарні нагадує конвеєр. З появою ожеледиці пацієнтів тут побільшало майже вдвічі - приймають до сімдесяти людей щодня. І травми, - каже черговий лікар, - у всіх однакові.

Анатолій Козій, лікар-травматолог травмпункту Черкаської міської лікарні швидкої допомоги:

Перелами в типових місцях, зазвичай, при падіннях з висоти свого зросту: перелами променевих кісток, перелам плеча, хірургічної шийки, перелом щиколоток.

Та попри це прибирати пішохідні зони не квапляться. У мерії пояснюють: вони справді в неналежному стані, але за їхньою чистотою мають стежити не тільки комунальники, а й власники прибудинкових територій, або балансоутримувачі. Пішохідна доріжка під міською радою теж перетворилась на ковзанку.

Сергій Отрешко, начальник управління зовнішньої інфраструктури Черкаської міської ради:

Не може місто забезпечити прибирання тротуарів, навіть у зв'язку з тим, що кожен тротуар, особливо в центральній частині не призначені для прибирання технікою.

Контролювати чистоту тротуарів і прибудинкових територій мала б муніципальна інспекція. Та на наш запит, як здійснюється цей контроль і чи здійснюється взагалі - протягом дня відповідь так і не дали.