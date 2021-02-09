От каких продуктов нужно отказаться девушкам после 30 лет [ Редактировать ]
С возрастом организм человека меняется, что требует пересмотра многих привычек, в том числе - и пищевых. Американское издание My Domaine совместно с экспертами в области здорового питания и ведущими диетологами составило список продуктов, которых необходимо избегать после 30 лет, особенно - женщинам, пишет elle.ua.
Список возглавляет сахар - он провоцирует воспалительные процессы в организме и повреждает волокна коллагена и эластина, отвечающие за молодость и здоровье кожи. Причем, отказ от чистого сахара не решит проблему, ведь во многих продуктах содержится "скрытый" сахар, количество которого вы также должны регулировать.
За ним идут разнообразные искусственные приправы и соусы: эксперты рекомендуют заменить их натуральными специями и приготовленными собственноручно соусами.
Девушкам после 30-ти также рекомендуется отказаться от некачественных макаронных изделий, позволяя себе лишь пасту из твердых сортов пшеницы.
Кроме того, из рациона следует вычеркнуть выпечку и белый хлеб. В них содержится большое количество сахара и глюкозы, которые могут нарушить выработку организмом коллагена и многих белков. Эксперты рекомендуют тдавать предпочтение цельнозерновому хлебу и полезным сладостям.
Также специалисты не советуют принимать девушкам после 30-ти диетические напитки: вредные вещества в их составе оказывают негативное влияние на гормоны щитовидной железы.
Ранее мы писали о том, от каких продуктов нужно отказаться в период пандемии.
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