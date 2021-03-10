В Україні зафіксували нові штами COVID-19 [ Редактировать ]
Понад шість тисяч нових інфікувань коронавірусом за минулу добу в Україні. Ушпиталили майже дві тисячі хворих. 219 людей - померли.
Найвищі показники заражень у Києві, на Одещині, Вінниччині та Буковині.
У МОЗ кажуть: до України дісталися нові штами вірусу - їх виявили під час тестування. Мутований COVID-19 небезпечніший, у нього менший інкубаційний період, також він вражає нирки, печінку та нервову систему людини.
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Найбільше заражених на Вінниччині, Івано-Франківщині, Буковині і в Києві
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