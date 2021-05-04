Европейская служба внешних связей сообщила об искусственной дискредитации вакцин от коронавируса. Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил о российских фейках о вакцинах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, украинцев пытаются втянуть в "грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин".

"Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca - связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения", - заявил он.

Степанов уверен, что так Россия пытается протолкнуть свою вакцину "Спутник".

"Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет",- заявил министр.

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