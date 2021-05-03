Министерство здравоохранения Украины обновило "коронавирусную" карту Украины. В настоящее время в "красной зоне" ограничений находятся 7 областей.

Согласно данным, в "желтую зону" внесли Киев, Киевскую область, Винницкую область, Закарпатскую область, Херсонскую область, Львовскую область, Николаевскую область, Одесскую область, а также Черновицкую и Ивано-Франковскую области.

Отмечается, что в более строгую "оранжевую зону" попали Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. "Красная зона" карантина, по состоянию на 3 мая 2021 года, состоит из Житомирской область, Запорожская область, Полтавская область, Сумская область, Харьковская область, Хмельницкая область и Черниговская область.

Ранее мы писали, что в Киеве и области после жесткого локдауна, возобновит работу наземный транспорт и метро. Разрешат работу рынков, торговых и торгово-развлекательных центров, ярмарок, фитнес-клубов и ресторанов. также жесткие ограничения решили ослабить и в Николаевской области.

Кроме того, массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих в Украине начнется, когда в страну поступит минимум 1 млн доз вакцин. Первыми вакцинировать начнут людей из категории риска - это 60+. После этого будут делать прививки всем желающим - 18+.

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