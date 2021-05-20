Всемирный День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. В 2021 году праздник приходится на 20 мая. Он призван сохранить и популяризовать исконные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.

Что значат цвета и символы, используемые в украинской вышивке - читайте в нашем материале.

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Цвета на вышиванке

В вышивке используется шесть основных цветов:

Черный - символизирует землю, а земля, как всем известно, это кормилица. Красный - означает радость, страсть, любовь и жизнелюбие. Белый цвет используется для вышивания мережек. Он - символ чистоты, непорочности, святости.

Синий - цвет небосвода и воды. Является символом очищения, душевного спокойствия и избавления от болезней. Зеленый - цвет растений, является символом весны и молодости. Желтый является символом ночных светил - месяца и звезд, но в тоже время считается цветом разлуки.

Стоит отметить, что все эти цвета были выбраны не просто так - палитра сформировалась под влиянием цветовой гаммы украинской земли. Есть еще один цвет, желто-горячий. Он хотя и имеет что-то общее с желтым, но значение у него совсем другое. Этот цвет символизирует богатство, золото, пшеницу и мед.

Семантика знаков

Символы придают вышиванке зашифрованный глубокий смысл. Наиболее распространенными являются геометрические знаки - кресты, круги, косые и волнистые линии, ромбы, квадраты, спирали.

Крест - это знак солнца и света, а все это вместе с незапамятных времен противостоит мраку и тьме. Сварга (свастика) - крест с загнутыми концами. Это очень сильные охранный знак, его считают символом бога Неба, отцом солнца. Круг (коло, колесо) - принадлежит к солярным знакам (солнечный). Ружа ( восьми листовая звезда) - это знак жизни и тоже символ солнца.

Прямоугольник (квадрат, ромб) - символ земли, засеянной нивы. Волнистые линии (кривульки, бесконечность) - символ воды, которая давала жизненную силу людям, животным и растениям. Громовник (шестиконечный крест в круге или шестиграннике) - использовался как оберег от молнии. Знак Солнца - преграда и отвращение зла, знак закрытости.

Рог изобилия - знак богатства, изобилия. Дерево (чаще всего елочка) - символ взаимосвязи всего в мире, символ долгой жизни. Спираль - символ мудрости; если цветовая гамма сине-фиолетовая - сокровенных знаний. Треугольник - символ человека; особенно если сопровождается небольшими точечками или кружками со стороны вершины. Символ человеческого общения.

Растительные, животные и геометрические мотивы

Не секрет, что в каждый элемент вышивки вкладывался определенный смысл, значение, которое хотели привнести в жизнь того человека, который носил эти узоры на своей одежде.

Дуб. Дерево, которое в древней мифологии Украины ассоциируется с языческим богом Перуном - покровителем солнечной мужской энергии, жизни, развития.

Калина. Этот куст считался в древности символом огненной троицы: солнца, звезд, луны. В силу того, что ягоды калины ярко-красные - на вышивке такой элемент значит бессмертность рода, кровь.

Сочетание дуба и калины на сорочке - несет в себе установку на здоровую силу и красоту. Эти атрибуты были неотъемлемой частью узоров на вышиванках молодых парней. Это прекрасный символ жизненной энергии рода.

Маки. Несет в себе значение вечной памяти рода. Девушки, в семье которых был погибший, вышивали на сорочках маки в знак вечной памяти о таких близких.

Виноград. Распространен на вышиванках Центральной и Северной Украины. Обозначает радость пополнения и умножения семьи.

Лилия. Этот элемент имеет много граней. В легендах и сказаниях данный цветок - девичьи чары, непорочность, чистота. Лилию в узоре часто дополняет крест, как символ благословения на счастливую совместную жизнь. Иногда над цветком лилии изображают капли росы, что обозначают оплодотворение.

Барвинок. Это "молодежный" элемент вышивки. Он обозначает развитие, молодость, программирует на свершение, достижение целей. Используется и в свадебной символике.

Хранительница. Очень распространенный символ в украинской вышивке, значит женщину-природу, женщину-мать, дерево жизни. Подчеркивает, что каждый живой организм на земле является неотъемлемой частью целого организма Земли.

Роза. Символ любви и милосердия. Узоры из роз повторялись на вышивке, что обозначало бесконечное движение и вечное возрождение.

Петух. Символ счастья, мужского здоровья и богатства.

Подсолнухи. Символ солнечной энергии, жизни, здоровья и процветания.

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