Tesla совершила невероятное достижение в Европе [ Редактировать ]
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Электромобили Tesla сейчас на пике популярности. Причем в Европе автомобили Илона Маска продаются лучше любых машин с двигателями внутреннего сгорания.
По данным Jato Dynamics, Tesla Model 3 превзошел такие популярные модели, как Renault Clio, Dacia Sandero и Volkswagen Golf.
Tesla Model 3 в Европе продается лучше любого другого автомобиля
В сентябре электрические и гибридные автомобили занимали 23% рынка Евросоюза, что почти вдвое превышает показатель 2020 года. В сентябре Tesla отгрузила клиентам 24 591 единицу Tesla Model 3, что на 58 % больше, чем в прошлом году.
ТОП-10 популярных авто в Европе - Tesla лидирует с огромным отрывом
Такой невиданный успех еще раз доказывает тот факт, что электромобили стремительно вытесняют экологически вредные классические авто с ДВС, которые с такими темпами вскоре вовсе уйдут в историю.
Недавно даже BMW признались, что в течение следующих 10 лет планируют перевести свои модели на электромоторы и отказаться от опасных для экологии двигателей.
Второй успех Tesla заключается в том, что первый случай в истории, когда автомобиль, произведенный за пределами Европы, занял первое место по продажам в регионе.
Также росту популярности электрокаров способствуют множественные льготы и стимулы приобретать машины на электротяге. К тому же, надежность электромобилей заметно возросла за последние 5 лет, особенно у Tesla.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как флагманские модели Tesla резко подорожали. Также в США автопилот Tesla признали смертельно опасным.
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