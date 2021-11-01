Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на таком уровне: 26,2933 гривен за 1 доллар (+0,0166 грн). При этом курс доллара на 1 ноября составляет 26,2767 гривен за 1 доллар.

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