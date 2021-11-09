Национальный банк Украины (НБУ) на 10 ноября 2021 года поднял официальный курс до отметки 26,09 гривен за доллар. Курс на одну копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 ноября установлен на таком уровне: 26,0927 гривен за 1 доллар (+0,0121). При этом курс доллара на 9 ноября составлял 26,0806 гривен за 1 доллар.

Официальный курс продолжает держаться на минимумах за более чем полтора года. В частности, на отметке 26,08 гривен, до которой курс был опущен на 9 ноября, доллар фиксировался еще 16 марта 2020 года.

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