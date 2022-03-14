Оккупанты взорвали боеприпасы на Запорожской АЭС [ Редактировать ]
Российские оккупанты взорвали боеприпасы на Запорожской атомной электростанции. Они сделали это вблизи одного из энергоблоков. Таким образом войска РФ хотели "утилизировать" боеприпасы на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.
"Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС у руин учебно-тренировочного центра и энергоблока N1. И планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы. При взрывах персонал покидал рабочие места. Какие еще теракты нужны для решительных действий партнеров, в частности МАГАТЭ?" - сказано в сообщении Энергоатома.
О том, изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно.
"В настоящее время на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей Росатома. Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции производятся с их непосредственным участием. Так что получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме. Все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном. Неужели и сейчас МАГАТЭ и страны – члены ядерного клуба закроют глаза на катастрофу, которую приготовила россия всей планете?" - добавили в Энергоатоме.
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