Потужним обстрілом окупанти вирішили привітати із Днем перемоги Миколаїв! Місто прокинулося під звуки канонади. Згадуючи подвиги наших дідів, ворог стріляє у мирне населення та по інфраструктурі. Подробиці розкажуть мої колеги.

О четвертій ранку Миколаїв прокинувся від потужних вибухів. Ворог бив по житловим масивам, інфраструктурі й позиціям військових.

Військовий кореспондент:

РСЗО постоянно лупят. Сегодня я наблюдал приходы кассетными боеприпасами по Николаеву. Я даже снял кусочек видео. Как это происходит. Если не знаешь всех нюансов, то это похоже на праздничный салют, но местным жителям от этого толку и удовольствия нет никакого. Страдают люди, страждає инфаструктура.

За добу - внаслідок москальських обстрілів - поранення отримали 10 людей, десятки будівель зруйновані, а у полях залишилися вирви глибиною близько п'яти метрів.

На відмінну від ворогів, які показують на своїх парадах Перемоги поки ще не розбомблену українськими захисниками техніку, Збройні Сили України демонструють реальні перемоги. На цих кадрах бачимо, як завдяки професіоналізму наших воїнів, спалахують кілька ворожих машин.

Тим часом у місті комунальники поступово відновлюють постачання води, якої не було майже місяць.

Віталій Кім, голова Миколаївської військової адміністрації:

Вода потихоньку потекла в кранах, потихонечку. Пить нельзя ни в коем случае. Мы скажем, когда можно будет. Тоесть мы смешаем ее полностью, сейчас она техническая.

Утім поки в кранах не з'явилася вода питна, люди вигадали новий спосіб влаштувати велике прання.

Не складають рук і волонтери. Вони щодня, ризикуючи життям, допомагають усім, хто потребує їхньої підтримки.

Жителі Миколаєва непохитні у своєму прагненні жити у вільній державі. Їх не переконують залякування! Вони твердо вірять, що перемога буде за Україною і буде зовсім скоро.