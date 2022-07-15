Обстріл Миколаєва: рятувальники показали наслідки ударів (фото) [ Редагувати ]
В ДСНС показали наслідки ударів по двох найбільших університетах Миколаєва, куди окупанти випустили 10 ракет. Про це повідомляється у Facebook ДСНС.
Станом на 11:43 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив, що ракети влучили в Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний університет імені Сухомлинського.
Внаслідок ранкового ракетного обстрілу, у місті пошкоджено два навчальні заклади, сталось часткове руйнування будівель та спалахнули дві автівки.
Наразі рятувальники загасили пожежу на загальній площі 100 кв. м.
Загалом, до обстеження будівель та гасіння пожежі залучалось 7 одиниць техніки ДСНС та 27 рятувальників.
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