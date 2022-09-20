Тимчасове модульне житло для вимушених переселенців зводять в одній із громад Буковини. На чотирьох гектарах планують збудувати 109 хат з необхідними комунікаціями і меблями. Це проєкт благодійного фонду у співпраці із релокованим підприємством, за підтримки японського бізнесу та місцевої влади.

Пані Євгенія згадує пережите у рідному селищі Первомайському.

Євгенія Юзьвак, вимушена переселенка:

Миколаївська область і наше селище є якраз центром бойових дій.

Жінку із чоловіком до зими прихистили у селі Чорногузи на Буковині. Тепер родина прийшла подивитися на нові модульні будинки, які готові приймати перших мешканців.

Єгор Недашківський, генеральний директор благодійного фонду:

Це невеличкий будинок - сім на три метри. Він для однієї сім'ї. Два дорослих, одна дитина. Тут розкладається диван, столик розкладний, кухня, санвузол, шафа. Тобто, тут є все для проживання і зроблений він з доволі якісних матеріалів.

Ідея звести модульне містечко виникла в представників благодійного фонду, коли вони допомагали перевозити із Київщини підприємство, що збирає такі будиночки. У громаді одразу пішли назустріч - виділили для цих потреб землю. Адже від початку вторгнення прийняли тисячі вимушених переселенців, а зараз намагаються облаштувати побут для 800 людей. Додаткове житло напередодні зими - необхідне.

Олексій Чепіль, голова Вижницької ОТГ:

У нас вісім підприємств переїхали. Різних. Сєвєродонецьк, Київ, з-під Києва.. Ми крім того, що приймаємо людей, які втратили житло, тут і приїхали люди, які працювали і працюють на цих підприємствах. І ми для них дуже багато зробили. І ліжка, і пральні машинки. Ми забезпечуємо житлом людей.

На релокованому з-під Києва підприємстві кажуть: будиночки з дерева - енергоефективні та надійні, і взимку мешканці не змерзнуть.

Олександр Кошовий, керівник підприємства:

Наші будинки розраховані від мінус 30. Будинок буде коштувати десь близько тисячі-півтори тисячі в сезон опалення. Влітку в ньому прохолодно, взимку на нього потрібно дуже мало електроенергії за рахунок керамічних нагрівачів.

Реалізувати проєкт допомогли довоєнні японські партнери благодійного фонду, профінансувавши зведення двох будинків. Інвестори виділили мільйон триста тисяч гривень.

Обама Хедетека, головний архітектор японської компанії:

Як ви знаєте, у Японії була велика катастрофа Фукусіма і ми знали, що коли така біда, відновлення має бути швидким, тому і взялись за цей проєкт.

Ітано Масайоші, фінансовий директор японської компанії:

Ми хочемо і розвивати проект, і будувати більше будиночків. А ще вважаємо, що для цього дуже важлива підтримка місцевого населення, тому ми сподіваємось і на неї також.

У двох перших будинках оселяться дружина та діти загиблого воїна-захисника, і сім'я Юзьвак з Миколаївщини.

Євгенія Юзьвак, вимушена переселенка:

Після життя в підвалі нас влаштовує все. Чоловік придивляється, вже сокирку знайшов, лопатку. Хочемо тут вже наводити порядочки…

У такому житлі родини можуть безкоштовно мешкати протягом двох років. А потім за бажання - викупити будинки.