Білорусь продовжила військові навчання з росією: яка загроза для України [ Редагувати ]
Білорусь в черговий раз продовжила спільні з росією військові навчання на своїх полігонах. Вони триватимуть щонайменше до 17 квітня.
Про це повідомляє моніторингова групаа "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що військові навчання тривають на 8 полігонах. Деякі з них будуть вихідні 8-9 квітня, проте більшість все ж продовжить роботу.
На яких полігонах проходять навчання білоруської та російської армій:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 15.04;
- полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 17.04;
- полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 15.04;
- полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 16.04;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 14.04;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 17.04;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 16.04;
- полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 16.04.
"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 50 тижнів", - йдеться у повідомленні.
Моніторингова група зазначає, що, хоч навчання білоруських військ тривають вже майже рік, вони досі не готові о наступу через відсутність бойового досвіду.
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