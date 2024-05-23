Посівна одиниця — це певна кількість насіння, зазначена в штуках і кілограмах, що міститься в одній заводській упаковці. Кількість розрахована так, щоб її було достатньо для посіву на конкретній площі земельної ділянки.

Використання посівної одиниці дає фермерам змогу точно визначити, скільки упаковок насіння потрібно придбати для оброблення їхнього поля. Це спрощує планування посіву та допомагає уникнути витрат на зайвий посівмат.

На скільки гектарів розрахована посівна одиниця кукурудзи

Перед початком посіву кукурудзи агроному необхідно виконати цілу низку завдань. Одне з ключових — визначити необхідну кількість посівного матеріалу. Для цих розрахунків потрібно знати норму висіву насіння — кількість, яку потрібно висіяти на одному гектарі для забезпечення нормальної густоти рослин і отримання високого врожаю. Підсумок залежить від кількох чинників:

вид, сорт або гібрид насіння кукурудзи;

метод і глибина посіву, відстань між рядами;

фертильність ґрунту, його структура, рівень вологості, інші фізичні й хімічні властивості;

кількість опадів і середня температура в регіоні.

Посівна одиниця (один мішок) для кукурудзи становить 80 тис. насінин, що зазвичай розраховано на 1–1,2 га. Однак це значення залежить від норми висіву. Наприклад, якщо вона становить 50 тис. насінин на 1 га, то одного мішка вистачить на 1,6 га. Це можна розрахувати, розділивши 80 на 50. Якщо ж норма висіву — 65 тис. насінин на 1 га, то посівної одиниці вистачить на 1,23 га (80 розділити на 65).

Де купити насіння кукурудзи

Кількість урожаю кукурудзи залежить не тільки від правильно підібраного посівного матеріалу, а й від його якості. Для купівлі насіння цієї культури краще за все звернутися до сертифікованих продавців.

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