"Валіза в майбутнє!" Благодійний проєкт під такою назвою реалізовують на Прикарпатті. Волонтери збирають пакунки для всіх випускників інтернатних навчальних закладів в області. Які речі туди складають? І навіщо вони дітям? У нашому матеріалі.

У офісі мальтійської служби кипить робота - волонтери акуратно упаковують валізи. Речей багато і всі габаритні. Доводиться добряче повозитися, щоб все компактно вмістити.

Ці валізи вони збирають для випускників спеціальних шкіл та центрів соціальної підтримки соціально-психологічної реабілітації області, кажуть волонтери. Всередині - речі першої потреби, які знадобляться дітям для початку самостійного життя поза межами закладу.

Кожна дитина получить каструлю, сковорідку, праску, набір постільної білизни.

А ще - тарілку, термочашку, чайник, плед, ковдру, подушку, рушники, павербанк, флешку, взуття, настільну лампу. Загалом майже два десятки найнеобхідніших речей.

Наталя Петрунів, волонтер Мальтійської служби допомоги Івано-Франківська:

Вміст цієї валізи придумали наші волонтери, наші дітки, які пішли вчитися в інститути, в коледжі. Ідея, щоб дитина взяла валізу, приїхала у гуртожиток, розклалася і могла цим користуватися.

Христина Магас, волонтер Мальтійської служби допомоги Івано-Франківська:

Наразі пакуємо те необхідне, те, що допоможе відчути себе справді дорослим. Бо до того, якщо ти жив в інтернаті, то рушник, каструлю, тарілку ти отримував, а тут ти нарешті отримаєш щось, що є твоєю власністю. Твоя починається історія із цієї валізи.

Проєкт "Валіза в майбутнє" на Прикарпатті вони проводять вже шостий рік поспіль, кажуть мальтійці. Перші валізи вони зібрали ще у 2018-му для вісімнадцяти випускників однієї зі шкіл-інтернатів області. Зараз розширили проєкт вже на сім закладів.

Христина Магас, волонтер Мальтійської служби допомоги Івано-Франківська:

Наразі це 38 випускників, у декількох школах-інтернатах. Це і Печеніжин, і Черче, і Долина. Прототипом акції є "святий Миколай йде до сиріт". І це можливість для випускників відчути, що чудо є, навіть попри те, що ми стаємо дорослими. В чудо треба вірити.

Так, діти, зараз ми будемо друкувати на швидкість текст, відкривайте книжки, вибирайте текст, починайте друкувати.

Вже кілька років поспіль отримують валізу від волонтерів і всі випускники Рогатинської спеціальної школи. В закладі навчаються діти з особливими освітніми потребами із сімнадцяти громад області.

Мирослава Кривун, директорка Рогатинської спеціальної школи:

Половина дітей - це діти з інвалідністю, є діти позбавлені батьківського піклування, діти сироти, це діти внутрішньо переміщені особи, діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах, діти із малозабезпечених та багатодітних сімей.

В десятому, випускному класі, цьогоріч дев'ятеро учнів. Серед них і Богдана. Дівчина розповідає: з нетерпінням чекає на валізу від волонтерів. Її вміст неабияк їй згодиться в студентському гуртожитку, куди вона планує переїхати після вступу в агроколедж.

Богдана, випускниця Рогатинської спеціальної школи:

- Сюди в Рогатин, на кухаря-кондитера. - Як ти ставишся до того, що все, що тобі треба, тобі подарують? - Приємно.

Володимир, випускник Рогатинської спеціальної школи:

Вступаєш в коледж, і жити в коледжі будеш, там треба речей.

Мирослава Кривун, директорка Рогатинської спеціальної школи:

Важлива акція, особливо для наших дітей, тому що серед випускників є багато дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, малозабезпечені сім'ї. І тому дитина, мама якої не має змоги купити ці всі речі, вона відкриє валізу й отримає все це.

За шість років волонтери вже зібрали та передали 196 валіз на суму понад один мільйон гривень. Кажуть: орієнтовна вартість цьогорічної однієї валізи понад дванадцять тисяч гривень. Долучитися до їх збору може кожен. Донатом або придбавши будь-яку річ зі списку.

Валентина Палюга, волонтер Мальтійської служби допомоги Івано-Франківська:

Зазвичай дуже багато переказів йде на картку. Бо це найшвидший спосіб, але дуже багато людей заходять і сюди.

Ярослава, мешканка Івано-Франківська:

У мене можливість є, невелика, але є. А цим діткам взагалі ніякої можливості немає, якщо не допомогти. Нема ні на кого опертися, вони зараз виходять, як пташки вилітають маленькі із гнізда. І чи злетять, чи впадуть - бог його знає. А так підтримати їх трохи, може веселіше буде йти у світ.

На сьогодні із тридцяти дев'яти валіз - волонтери вже повністю укомплектували більше третини. За наступний тиждень сподіваються завершити збирати й решту. Вручати їх дітям будуть традиційно - на святі останнього дзвоника.

Валентина Палюга, волонтер Мальтійської служби допомоги Івано-Франківська:

Ця акція важлива тим, що наша валіза, можливо, трішки допоможе їм зробити цей крок в майбутнє доросле життя впевненіше. Вони вже матимуть якесь підґрунтя того, що їм буде легше впоратися із якимись викликами, які чекатимуть в буденності, наступний день після переїзду.

Христина Магас, волонтер Мальтійської служби допомоги Івано-Франківська:

Дорослі хлопці, яким там по 16 років, отримують валізу, відкривають її і починають плакати. І це не сльози жалю, це сльози вдячності, що вони отримують. Бо вони розуміють, що попри те, що закінчується цей безтурботний період дитячого життя, вони не залишаються самими.

Окрім валіз, для кращих випускників за успіхи в навчанні та особисті спортивні чи мистецькі досягнення надаватимуть протягом першого навчального року щомісячні стипендії в розмірі півтори тисячі гривень.