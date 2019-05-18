В народном календаре дата 18 мая получила название Ирина (Арина) рассадница.

Традиции 18 мая

Весной в народном календаре отмечена память двух мучениц Ирин (29 апреля и 18 мая). Обоих их прозвали рассадницами. К дням памяти святых приурочены высадка рассады капусты, одинаковые магические действия и приговорки. Объясняется это не только разными климатическими условиями на огромной территории, которую занимала Киевская Русь, но и тем, что год на год не приходится: при ранней весне в южных областях капусту можно высаживать 29 апреля, при поздней весне и в северных регионах - на три недели позже.

Высаживая капустную рассаду, крестьяне одевались в лохмотья, напоминающие листья капусты. Не забывали и про магическую защиту будущего урожая: на огородные грядки выносили надтреснутый горшок и внутрь клали неподалеку вырванный с корнем кустик крапивы. Делали это для того, чтобы уберечь рассаду от дурного глаза и от завистников.

Сажали овощи исключительно женщины. Считалось, что если за это возьмется мужчина, то растения зацветут, а плодоносить не будут. Чтобы куры не выклевали капусту, при посадке рассады не ели хлеба.

Вечером, после того как рассада была высажена в землю, хозяйки в огород выносили чугунок, наполненный доверху крапивой, переворачивали его и вверх дном ставили на грядку. Верили, что это позволит защитить растения от насекомых.

Толкование снов с 17 на 18 мая

Сон с 17 на 18 мая может исполниться через двадцать дней. Важно и то, что вам приснилось:

каштаны - вам подложат свинью;

кошка - к неприятностям;

змея - враги пытаются вам навредить;

северное сияние - к хорошим и неожиданным переменам в жизни;

умершие родственники - будьте осторожны, вас подстерегает опасность;

кашлять кровью - ждите приезда дальних родственников;

слышать ауканье - к разлуке с детьми.

Сновидение, увиденное днем 18 мая, скорее всего не исполнится.

Приметы 18 мая

Если еловые почки распустились, то с посевом медлить нельзя.

Зацвела черемуха - скоро похолодает.

Чем раньше зацвела черемуха, тем жарче будет лето.

Если на черемухе много цвета, то лето будет дождливое.

Если после полива земля быстро впитывает воду, то покос будет сухим. Если же вода растекается по земле, то во время покоса будут идти дожди.

Читайте также, приметы про лето 2019.