Монобольшинство приняло бюджет бедности. Об этом сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя принятие Государственного бюджета на 2020 год.

Он подчеркнул, что бюджет в том виде, в котором он был принят, - консервирует бедность, которая была в стране последние пять лет. "Тарифный геноцид, увеличение выплат силовым структурам и уменьшение социальных выплат, колоссальная нагрузка по внешним выплатам без проведения переговоров об их реструктуризации - всё это показало, что такой бюджет является позорным", - сказал Юрий Бойко.

Парламентарий напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" подала 221 правку к проекту бюджета, однако только одна из них была учтена. "Это продолжение позорной практики формирования бюджета под строительство полицейского государства с бедным населением. Поэтому мы за него не голосовали", - подчеркнул Сопредседатель фракции.

"Вместо того чтобы проводить переговоры по реструктуризации задолженности перед МВФ, власть тупо и "добросовестно" выполняет все условия Фонда. И открытие рынка земли, и принятие такого антисоциального бюджета - это было требование МВФ. Власть послушно делает всё, чего он требует", - отметил Юрий Бойко.

Напомним, "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагала увеличить расходную часть бюджета на 260 млрд грн., из которых 200 млрд грн. направить на повышение социальной защиты населения, 60 млрд грн. - на развитие экономики на национальном и региональном уровнях.