Украинская певица Ирина Федишин попала в аварию после выступления в Шепетовке. Об этом певица рассказала в социальных сетях.

Федишин с командой возвращалась во Львов. На трассе автомобиль звезды врезался в микроавтобус. Авария произошла под Ривне.

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"Друзья, со мной и моей командой случилась досадное происшествие. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились совершать маневр, включив заранее левый поворот. В это же время, другой пассажирский автобус, пересекая сплошную полосу, на скорости "влетел" в наше авто. Удар был немалой силы. Из-за боли в мышцах вызвали скорую и провели ночь в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы", - сообщила певица.