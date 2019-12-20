Земельна реформа: Потураєв проаналізував роботу аграрного комітету [ Редактировать ]
В ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом представник Верховної Ради, депутат із монобільшості та політтехнолог правлячої партії - Микита Потураєв розповів про складнощі роботи аграрного комітету та перспективи земельної реформи.
Експерт зазначив, що бійки і скандали на зібранні аграрного комітету - цілком передбачувана ситуація.
"Я думаю, що люди, які зацікавлені у тому, щоб були сірі схеми, щоб можна було наживатись на експлуатації селянства простого, поки будуть гроші і бажання дестабілізувати ситуацію в країні - воно буде продовжуватись", - сказав Микита Потураєв.
Він також додав, що в будь-якому випадку, реформа буде доведена до завершення. У монобільшості планують до кінця січня зробити це.
Крім того, Потураєв також висловився щодо голосування за зняття депутатської недоторканності та чи підпише президент ухвалений закон.
"Я вважаю, що якщо у президента не буде ніяких зауважень, то він його підпише. Закон абсолютно зважений, закон точно залишає лише індемнітет…Не дозволяє, до речі, розпускати кулаки на засіданнях", - додав експерт.
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