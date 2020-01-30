Мировые цены на нефть "рухнули" [ Редактировать ]
В четверг, 30 января, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали в цене до 59,21 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,00%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,83 доллара за баррель, потеряв 0,94%.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.
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Добавим, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза". Также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".
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