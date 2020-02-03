США запретят въезд в страну посещавшим Китай людям [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки запретят въезд в страну для всех иностранцев, которые за последние две недели посещали Китай. Об этом сообщается на официальном сайте Министерство внутренней безопасности страны.
Однако не обошлось без исключений. Они коснутся тех, у кого есть близкие родственники в США и члены экипажей самолетов.
Все американцы, который посещали провинцию Хубэй, будут находится по возвращении на карантине.
Сообщалось, что 29 января в Баварии (Германия) выявили случаи заболевания коронавирусом из Китая.
Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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