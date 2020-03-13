Новости дня: главные события за 12 марта [ Редактировать ]
Фото: главные новости за 12 марта / platfor.ma
В четверг, 12 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Украина
- Ограничения по карантину в Украине вступили в силу.
- В Украине идет подготовка второго этапа эвакуации из Китая.
- Кулеба назвал число зараженных коронавирусом украинцев за границей.
- В Украину с карантина вернулись двое пассажиров лайнера Grand Princess.
- Украина эвакуирует своих граждан из Италии.
- Украинцы будут работать удаленно из-за карантина.
- МАУ отменит около 2 тысяч рейсов.
- В Украине подтвердили два новых случая коронавируса.
- Разумков ввел ограничения на работу Рады и депутатов.
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