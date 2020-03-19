Новости дня: что произошло 18 марта [ Редактировать ]
Новости дня/ Фото: РБК-Украина
В среду, 18 марта, в Украине и мире случилось много важных событий. Podrobnosti.ua постарались для вас и собрали подборку самых главных и интересных новостей за прошедшие сутки.
- ООН отменяет все мероприятия до середины апреля из-за карантина.
- В супермаркетах Украины введут ограничение на продажу продуктов.
- "Евровидение" отменили из-за коронавируса.
- В Украине закрыли вокзалы: перевозки официально остановились.
- Тюремный срок и налоговые каникулы: Зеленский подписал закон по борьбе с коронавирусом.
- Народный депутат Александр Шахов заразился коронавирусом.
- Военкоматы приостановили призыв в армию.
- Кличко записал обращение к Кабмину из-за давок в общественном транспорте Киева.
- Работу метро хотят возобновить.
- Карантин в Украине могут ужесточить.
- Зеленский обратился к украинцам и рассказал последние новости о ситуации в Украине.
- В мае будет проведена индексация пенсий.
- В Украине два новых заражения коронавирусом.
- Всего в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19.
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