Новости дня: главные события за 26 марта [ Редактировать ]
Фото: новости 26 марта / vnews.agency
В четверг, 26 марта, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Украина
- В Украину вернулись более 82 тысяч граждан.
- В Украине пятый человек скончался от коронавируса.
- Кабмин утвердил переименование Министерства культуры.
- Кабмин увеличил допустимое число пассажиров в общественном транспорте.
- На Донбассе началось массовое тестирование военных на коронавирус.
- В Украине поднялась сумма больничных.
Мир
- Во Франции объявили военную операцию.
- Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли из-за коронавируса.
- В Японии зафиксирована новая волна пандемии коронавируса.
- В Испании продлили чрезвычайное положение.
- В Италии количество жертв коронавируса превысило 8 тысяч.
- Глава ВОЗ призвал страны к агрессивным действиям в борьбе с пандемией.
- В Китае нашли нулевого пациента с коронавирусом.
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