Украина призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) применить все механизмы для тщательного расследования авиакатастрофы МАУ в Иране. Также украинская сторона призвала Тегеран выполнить свои обещания.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Затягивание Ираном передачи "черных ящиков" - это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации. Для эффективности ИКАО - важные правила и доверие. Блокировка расследования лишает нас и того, и другого ", - написал посол.

Он также добавил, что выступление Ирана ожидается к концу действующей сессии, которая продлится до 26 июня.

"Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а ИКАО - применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным. Мы добьемся справедливости ", - добавил Шевченко.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.