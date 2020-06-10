Катастрофа МАУ: Украина призвала Иран немедленно передать "черные ящики" [ Редактировать ]
Украина призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) применить все механизмы для тщательного расследования авиакатастрофы МАУ в Иране. Также украинская сторона призвала Тегеран выполнить свои обещания.
Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"Затягивание Ираном передачи "черных ящиков" - это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации. Для эффективности ИКАО - важные правила и доверие. Блокировка расследования лишает нас и того, и другого ", - написал посол.
Он также добавил, что выступление Ирана ожидается к концу действующей сессии, которая продлится до 26 июня.
"Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а ИКАО - применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным. Мы добьемся справедливости ", - добавил Шевченко.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
по теме
Авиакатастрофа МАУ: в Иране задержали 6 фигурантов по делу
Троих из них выпустили под залог, а еще трое сейчас находятся под стражей
Суд по делу MH17 продолжил заседание: что известно
За ходом заседания можно наблюдать через видеотрансляцию
Авиакатастрофа МАУ: посла Ирана вызвали в МИД из-за "шантажа черными ящиками"
МИД Украины вызывает посла Ирана из-за "шантажа черными ящиками" сбитого самолета МАУ
Как выявить некачественную колбасу (признаки)
Существуют параметры, определяющие пригодность данного продукта
На Буковине во дворе дома скончался подросток
Родители обнаружили тело 16-летнего сына